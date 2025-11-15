Петросян — о тройном акселе: не хотела бы говорить, а то скажешь, он испугается и убежит

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве высказалась о работе над чистым исполнением тройного акселя в текущем сезоне.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 78,83 балла.

2. Алина Горбачёва — 68,86.

3. Ксения Гущина — 68,07.

«Тоже бы не хотела про него говорить. Что-нибудь скажешь, потом он испугается и убежит. Скажу просто, что работа ведётся», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Отметим, что в этом сезоне Петросян ещё ни разу не пыталась исполнить триксель в своих программах на официальных турнирах.