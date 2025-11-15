Петросян раскрыла, что ей сказала Тутберидзе после короткой программы на Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какую обратную связь получила от штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Судьи оценили выступление Петросян в 78,83 балла.

«Абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката, потому что всё достаточно хорошо получилось. Этери Георгиевна сказала: «Молодец», Даниил Маркович сказал «Молодец». Все вместе сказали: «Хорошо!» Неплохой прокат», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.