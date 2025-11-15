Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
02:17 Мск
Фигурное катание

Трусова прокомментировала решение Горбачёвой прыгать каскад с двойным прыжком

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Трусова (Игнатова) оценила выступление Алины Горбачёвой на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Горбачёва получила от судей 68,86 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

«У Алины Горбачёвой была травма, она восстанавливалась и только недавно вышла на лёд. Тут и физическая форма не та, и волнение, она много пропустила. Думаю, тут всё вместе сыграло роль, но надеюсь, что в произвольной всё получится.

В произвольной всё проще с каскадами, там не такие строгие правила, и с двойным прыжком можно делать каскад, и с тройным — есть вариативность. А в короткой — как стоит, так и надо делать, это давит», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

