Трусова прокомментировала решение Горбачёвой прыгать каскад с двойным прыжком

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Трусова (Игнатова) оценила выступление Алины Горбачёвой на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Горбачёва получила от судей 68,86 балла и занимает промежуточное второе место.

«У Алины Горбачёвой была травма, она восстанавливалась и только недавно вышла на лёд. Тут и физическая форма не та, и волнение, она много пропустила. Думаю, тут всё вместе сыграло роль, но надеюсь, что в произвольной всё получится.

В произвольной всё проще с каскадами, там не такие строгие правила, и с двойным прыжком можно делать каскад, и с тройным — есть вариативность. А в короткой — как стоит, так и надо делать, это давит», — сказала Трусова в эфире Первого канала.