Аделия Петросян: мой следующий отпуск только в мае

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что следующий отпуск её ожидает только в мае.

«Меня каждый год спрашивают про отпуск, но я свой отпуск уже отсидела летом, когда восстанавливалась после травмы. Мой следующий отпуск только в мае. Сейчас работаю. Жаловаться на своё состояние не могу, всё хорошо», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

В сентябре 2025 года Аделия выиграла в Пекине квалификационный турнир, который позволит ей принять участие в Олимпийских играх в Милане в феврале 2026 года.