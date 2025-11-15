Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян: мой следующий отпуск только в мае

Аделия Петросян: мой следующий отпуск только в мае
Комментарии

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала, что следующий отпуск её ожидает только в мае.

«Меня каждый год спрашивают про отпуск, но я свой отпуск уже отсидела летом, когда восстанавливалась после травмы. Мой следующий отпуск только в мае. Сейчас работаю. Жаловаться на своё состояние не могу, всё хорошо», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

В сентябре 2025 года Аделия выиграла в Пекине квалификационный турнир, который позволит ей принять участие в Олимпийских играх в Милане в феврале 2026 года.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

