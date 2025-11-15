Алина Горбачёва призналась, что начала восстанавливать прыжки за две недели до Гран-при

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Горбачёва получила от судей 68,86 балла и занимает промежуточное второе место.

«Ощущения смешанные, рада, что наконец-то вышла в сезон, вышла на публику. С другой стороны – далеко не всё получилось в короткой программе. Я буду бороться до конца. Очень хотела скорее выступить, даже несмотря на травму.

Как дела со здоровьем? После травмы вышла три недели назад, только две недели назад начала прыгать. Сложновато было вкатываться, но я хотела поскорее начать соревнования, рада, что смогла здесь оказаться. Каскад 3-2 — это случайность? Да, конечно, должен был быть каскад 3-3, но сегодня было вот так. Буду нарабатывать, бороться до конца.

Немного выбило падение на бедро перед прокатом, было неожиданно для меня. На приземлении попала в след, и чуть-чуть мою концентрацию это выбило. Но ничего, такое бывает, это опыт.

Будут ли элементы ультра-си в произвольной? Всё будем обсуждать с тренерами, в любом случае буду бороться до конца», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.