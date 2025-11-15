Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Смотреть трансляцию
02:17 Мск
Фигурное катание

Алина Горбачёва призналась, что начала восстанавливать прыжки за две недели до Гран-при

Алина Горбачёва призналась, что начала восстанавливать прыжки за две недели до Гран-при
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Горбачёва получила от судей 68,86 балла и занимает промежуточное второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

«Ощущения смешанные, рада, что наконец-то вышла в сезон, вышла на публику. С другой стороны – далеко не всё получилось в короткой программе. Я буду бороться до конца. Очень хотела скорее выступить, даже несмотря на травму.

Как дела со здоровьем? После травмы вышла три недели назад, только две недели назад начала прыгать. Сложновато было вкатываться, но я хотела поскорее начать соревнования, рада, что смогла здесь оказаться. Каскад 3-2 — это случайность? Да, конечно, должен был быть каскад 3-3, но сегодня было вот так. Буду нарабатывать, бороться до конца.

Немного выбило падение на бедро перед прокатом, было неожиданно для меня. На приземлении попала в след, и чуть-чуть мою концентрацию это выбило. Но ничего, такое бывает, это опыт.

Будут ли элементы ультра-си в произвольной? Всё будем обсуждать с тренерами, в любом случае буду бороться до конца», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

