Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
04:04 Мск
Фигурное катание

Трусова: тяжело кататься из старта в старт чисто

Трусова: тяжело кататься из старта в старт чисто
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова оценила выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

«Я ценю, когда идут на риск, в короткой программе — это каскад во второй половине, поддерживаю всех, кто это делает. Сегодня понравилась Ксения Гущина, я тоже раньше каталась под эту музыку. Ксения Синицына тоже понравилась, она катается лучше, чем раньше. Думаю, что девушки взрослеют и им немного тяжело. Вообще тяжело из старта к старту кататься чисто, они все равно чувствуют давление», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

