Трусова: тяжело кататься из старта в старт чисто

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова оценила выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

«Я ценю, когда идут на риск, в короткой программе — это каскад во второй половине, поддерживаю всех, кто это делает. Сегодня понравилась Ксения Гущина, я тоже раньше каталась под эту музыку. Ксения Синицына тоже понравилась, она катается лучше, чем раньше. Думаю, что девушки взрослеют и им немного тяжело. Вообще тяжело из старта к старту кататься чисто, они все равно чувствуют давление», — сказала Трусова в эфире Первого канала.