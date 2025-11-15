Трусова: тяжело кататься из старта в старт чисто
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова оценила выступления женщин в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07
«Я ценю, когда идут на риск, в короткой программе — это каскад во второй половине, поддерживаю всех, кто это делает. Сегодня понравилась Ксения Гущина, я тоже раньше каталась под эту музыку. Ксения Синицына тоже понравилась, она катается лучше, чем раньше. Думаю, что девушки взрослеют и им немного тяжело. Вообще тяжело из старта к старту кататься чисто, они все равно чувствуют давление», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:13
-
15:11
-
14:53
-
14:31
-
11:15
-
06:45
-
04:22
-
00:30
- 14 ноября 2025
-
21:24
-
20:53
-
20:02
-
19:36
-
19:24
-
19:12
-
18:32
-
17:02
-
16:30
-
16:28
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:30