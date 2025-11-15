Аделия Петросян рассказала, за какой элемент переживала больше всего в короткой программе

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве рассказала, за какой из элементов переживала больше всего перед выступлением.

«Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что больше всего переживала за твизл после того, как я его сорвала в Магнитогорске. Не сказать, что я за него переживала, но внимание на нём я держала. Он получился», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 78,83 балла.

2. Алина Горбачёва — 68,86.

3. Ксения Гущина — 68,07.