Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Фигурное катание

Аделия Петросян рассказала, за какой элемент переживала больше всего в короткой программе
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве рассказала, за какой из элементов переживала больше всего перед выступлением.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

«Этери Георгиевна [Тутберидзе] сказала, что больше всего переживала за твизл после того, как я его сорвала в Магнитогорске. Не сказать, что я за него переживала, но внимание на нём я держала. Он получился», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 78,83 балла.
2. Алина Горбачёва — 68,86.
3. Ксения Гущина — 68,07.

