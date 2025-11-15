Аделия Петросян отреагировала на рост баллов за короткую программу по сезону

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве высказалась о том, что её баллы растут в течение сезона.

Сегодня, 15 ноября, ученица Этери Тутберидзе Петросян получила на Гран-при за короткую программу 78,83 балла. В конце октября на этапе в Магнитогорске Аделии поставили 75,89 балла за КП.

«Всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана — и баллы улучшаются. Но я больше ориентируюсь на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения. А баллы — это приятные бонусы», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.