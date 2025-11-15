Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
04:04 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян отреагировала на рост баллов за короткую программу по сезону

Аделия Петросян отреагировала на рост баллов за короткую программу по сезону
Комментарии

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве высказалась о том, что её баллы растут в течение сезона.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

Сегодня, 15 ноября, ученица Этери Тутберидзе Петросян получила на Гран-при за короткую программу 78,83 балла. В конце октября на этапе в Магнитогорске Аделии поставили 75,89 балла за КП.

«Всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана — и баллы улучшаются. Но я больше ориентируюсь на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения. А баллы — это приятные бонусы», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

