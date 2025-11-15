Аделия Петросян отреагировала на рост баллов за короткую программу по сезону
Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян после проката короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве высказалась о том, что её баллы растут в течение сезона.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07
Сегодня, 15 ноября, ученица Этери Тутберидзе Петросян получила на Гран-при за короткую программу 78,83 балла. В конце октября на этапе в Магнитогорске Аделии поставили 75,89 балла за КП.
«Всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана — и баллы улучшаются. Но я больше ориентируюсь на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения. А баллы — это приятные бонусы», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
