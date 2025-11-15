Петросян призналась, что волновалась перед разминкой короткой программы на Гран-при Москвы

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян призналась, что волновалась перед прокатом короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Петросян стала лучшей, получив от судей 78,83 балла.

«На самом деле я очень нервничала перед разминкой. Было немного страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули. Но вот я вышла, очень хорошо размялась и почувствовала ноги, услышала поддержку зрителей и поуспокоилась. Уже увереннее вышла кататься», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.