Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
02:17 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян заявила, что больше не будет разговаривать про четверные прыжки

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, почему больше не хочет обсуждать в публичном пространстве свои планы по исполнению четверных прыжков в текущем сезоне.

«Моя фотография на аккредитации? Да она такая же. Мне нравится. А на плакате стрелка поплыла! Хотя она ровная была. Ультра-си в произвольной? Я уже наговорила в Магнитогорске, и они не получились. Больше не разговариваю про четверные», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В сезоне-2025/2026 Петросян ещё не приземляла чисто четверные прыжки на официальных турнирах. У Аделии была попытка на ГП в Магнитогорске.

