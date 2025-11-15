Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:17 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова высказалась о перспективах мужа на медали на этапе Гран-при России в Москве

Трусова высказалась о перспективах мужа на медали на этапе Гран-при России в Москве
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине российская фигуристка Александра Трусова оценила перспективы своего мужа, Макара Игнатова, на завоевание медали на этапе Гран-при в Москве.

«Перед соревнованиями я стараюсь не будить ночью Макара, днём он мне помогает с ребёнком. Когда нет соревнований, то и ночью помогает, а на тренировки мы приезжаем вместе, вместе встаём, собираемся и едем тренироваться.

Сегодня всё зависит от Макара, если он всё сделает, то может конкурировать и с Кондратюком, и с Гуменником, и с Семененко. Делать прогнозы на мальчиков очень тяжело, потому что у них разрешены четверные в короткой программе и предугадать что-то очень тяжело», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Трусова: тяжело кататься из старта в старт чисто
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android