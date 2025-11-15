Трусова высказалась о перспективах мужа на медали на этапе Гран-при России в Москве

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине российская фигуристка Александра Трусова оценила перспективы своего мужа, Макара Игнатова, на завоевание медали на этапе Гран-при в Москве.

«Перед соревнованиями я стараюсь не будить ночью Макара, днём он мне помогает с ребёнком. Когда нет соревнований, то и ночью помогает, а на тренировки мы приезжаем вместе, вместе встаём, собираемся и едем тренироваться.

Сегодня всё зависит от Макара, если он всё сделает, то может конкурировать и с Кондратюком, и с Гуменником, и с Семененко. Делать прогнозы на мальчиков очень тяжело, потому что у них разрешены четверные в короткой программе и предугадать что-то очень тяжело», — сказала Трусова в эфире Первого канала.