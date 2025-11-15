Трусова: сын пытался смотреть соревнования по телевизору, но я не разрешала

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как болеет за своего супруга – серебряного призёра чемпионата России – 2021 Макара Игнатова во время его выступлений на этапах серии Гран-при России.

«Планирую настраивать Макара, ближе к соревнованиям всегда стараюсь сказать ему какие-то слова. Вместе с сыночком будем сегодня болеть. Миша впервые будет смотреть соревнования папы вживую, он смотрел по телевизору, но я ему не разрешала. Смотрела в прямом эфире прокат Макара в Казани. Всегда смотрю, потому что, если не буду смотреть, будет ещё хуже», — сказала Трусова в эфире Первого канала.