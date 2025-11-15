Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

«Больше двух часов ушло». Фигуристка Гущина — о создании причёски к короткой программе

Аудио-версия:
Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве и рассказала, сколько времени у неё заняла подготовка образа к выступлению.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 3, Казань
Женщины. Короткая программа
08 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
72.60
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
72.60
3
Дарья Садкова
Москва
72.45

«Очень рада, что вышла и откатала, показала всё, что могу. Немножко не получилось вращение, будем работать ещё. Надеюсь хорошо откатать произвольную программу и остаться в тройке лидеров.

Не справилась с нервами в произвольной в Магнитогорске. Какую-то большую работу мы не делали, просто готовились к соревнованиям как обычно. Волнения примерно столько же, выходила, старалась достаточно спокойно выйти и показать то, что я умею.

Сколько времени ушло на создание образа? Сегодня очень долго было, больше двух часов, причёска не с первого раза получилась. В итоге вроде нормально выглядит», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

