«Больше двух часов ушло». Фигуристка Гущина — о создании причёски к короткой программе

Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве и рассказала, сколько времени у неё заняла подготовка образа к выступлению.
«Очень рада, что вышла и откатала, показала всё, что могу. Немножко не получилось вращение, будем работать ещё. Надеюсь хорошо откатать произвольную программу и остаться в тройке лидеров.
Не справилась с нервами в произвольной в Магнитогорске. Какую-то большую работу мы не делали, просто готовились к соревнованиям как обычно. Волнения примерно столько же, выходила, старалась достаточно спокойно выйти и показать то, что я умею.
Сколько времени ушло на создание образа? Сегодня очень долго было, больше двух часов, причёска не с первого раза получилась. В итоге вроде нормально выглядит», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 15 ноября 2025
