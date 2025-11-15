Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Гуменник — 4-й

Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Гуменник — 4-й
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко выиграл короткую программу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмен получил от судей 96,75 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22

Второе место после первого дня соревнований занимает Марк Кондратюк, он набрал за прокат 96,42 балла. Тройку лидеров замыкает Роман Савосин, он показал результат 90,22.

Роман Савосин и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов, однако Савосин находится на строчку выше из-за чистого исполнения программы.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко — 96,75 балла.
2. Марк Кондратюк — 96,42.
3. Роман Савосин — 90,22.
4. Пётр Гуменник — 90,22.
5. Макар Игнатов — 85,75.
6. Семён Соловьёв — 76,26.
7. Артём Ковалёв — 75,42.

