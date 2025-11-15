Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при в Москве, Гуменник — 4-й

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко выиграл короткую программу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмен получил от судей 96,75 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает Марк Кондратюк, он набрал за прокат 96,42 балла. Тройку лидеров замыкает Роман Савосин, он показал результат 90,22.

Роман Савосин и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов, однако Савосин находится на строчку выше из-за чистого исполнения программы.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко — 96,75 балла.

2. Марк Кондратюк — 96,42.

3. Роман Савосин — 90,22.

4. Пётр Гуменник — 90,22.

5. Макар Игнатов — 85,75.

6. Семён Соловьёв — 76,26.

7. Артём Ковалёв — 75,42.