Главная Фигурное катание Новости

Трусова рассказала, как поддерживала мужа Игнатова во время этапа Гран-при России в Москве

Трусова рассказала, как поддерживала мужа Игнатова во время этапа Гран-при России в Москве
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как смотрела прокат своего мужа Макара Игнатова на Гран-при России в Москве. По итогам короткой программы он занимает пятое место с 85,75 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22

«Сильно переживала за Макара. Не могу объяснять, почему он сделал риттбергер в степ-аут, я больше переживала за тулуп, который не вышел на первом этапе в Казани. Макар катается уже лучше, надеюсь, что к чемпионату России он сделает всё. Мне всегда нравится, как катается Макар, надеюсь, получится делать всё на четвёртый уровень», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

