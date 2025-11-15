Трусова рассказала, как поддерживала мужа Игнатова во время этапа Гран-при России в Москве

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, как смотрела прокат своего мужа Макара Игнатова на Гран-при России в Москве. По итогам короткой программы он занимает пятое место с 85,75 балла.

«Сильно переживала за Макара. Не могу объяснять, почему он сделал риттбергер в степ-аут, я больше переживала за тулуп, который не вышел на первом этапе в Казани. Макар катается уже лучше, надеюсь, что к чемпионату России он сделает всё. Мне всегда нравится, как катается Макар, надеюсь, получится делать всё на четвёртый уровень», — сказала Трусова в эфире Первого канала.