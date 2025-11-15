Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание

Трусова: после простых падений иногда не можешь ходить

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) высказалась об ошибке Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Пётр упал с четверного лутца и занимает промежуточное четвёртое место (90,22 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22

«Гуменник сразу вылетел под сильным наклоном, и шансов выехать этот прыжок уже не было. Часто падение выглядит страшным, но после него чувствуешь себя нормально, а после простых падений иногда ходить не можешь», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник станет участником Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании от России.

