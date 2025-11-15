Трусова: после простых падений иногда не можешь ходить

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) высказалась об ошибке Петра Гуменника в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Пётр упал с четверного лутца и занимает промежуточное четвёртое место (90,22 балла).

«Гуменник сразу вылетел под сильным наклоном, и шансов выехать этот прыжок уже не было. Часто падение выглядит страшным, но после него чувствуешь себя нормально, а после простых падений иногда ходить не можешь», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Пётр Гуменник станет участником Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании от России.