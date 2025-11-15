Семененко поделился эмоциями от возвращении на соревнования после травмы колена

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко высказался о первом старте в сезоне-2025/2026 на этапе Гран-при России в Москве. По итогам короткой программы он является лидером соревнований (96,75 балла).

«Соскучился, как вы по мне, так и я по вам. Радостно снова было выйти в Москве, увидеть публику, увидеть, что ледовый дворец полон зрителей. Настраивался на короткую программу, очень хотел хорошо откатать её, прошло много времени после последнего выступления. Знал, что будет непросто, но очень большое желание было показать эту короткую программу с хорошей стороны», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.