Александра Трусова оценила прокат своего бывшего молодого человека Марка Кондратюка

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) высказалась о выступлении фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве (96,42 балла).

«Я считаю, что программа Марка ему очень подходит, он как обычно зажёг. Зал всегда оценивает его катание, он создаёт шоу. По прыжкам всё сделал, но на непрыжковых элементах проиграл по уровням», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Александра Трусова и Марк Кондратюк состояли в отношениях с 2022 по 2023 год. В 2024 году Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, в августе пара стала родителями.