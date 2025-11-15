Семененко рассказал, как выбирал песни Nirvana для новой короткой программы

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко рассказал, как проходил процесс выбора музыкального сопровождения для короткой программы этого сезона. Семененко является лидером по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Москве (96,75 балла).

«Был удивлён, что как корейский поп в фигурном катании не использовали, так и такая культовая группа, как Nirvana, не звучала на соревновательном льду. Предложил тренерам идею, они нашли моё предложение интересным. Выбрали две композиции — первая более медленная и мелодичная с определёнными рывками. Вторая композиция — культовая Smells like teen spirit. Мало того, что она известна многим зрителям, но также я подумал, что она хорошо должна лечь на дорожку шагов. Рад, что получилось продемонстрировать программу в том обличии, в котором планировалось. Спасибо тренерам, что работали над этой программой, постановщику Никите Михайлову», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.