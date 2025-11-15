«Проходит одна травма, появляется другая». Семененко — о здоровье перед Гран-при в Москве
Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко оценил состояние своего здоровья на этапе Гран-при России в Москве, который стал для него первым в сезоне-2025/2026. По итогам короткой программы он является лидером соревнований (96,75 балла).
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22
«Как здоровье? Непросто, но уже как есть. Обычно одно на другое наслаивается, проходит одна травма, появляется другая. Понятно, что, если я не буду думать, оно не исчезнет, но всё равно раз приехал, надо соревноваться. Приболел перед этапом? Купировали, в этом плане нормально себя чувствую», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
