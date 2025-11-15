Марк Кондратюк оценил прокат своей короткой программы на Гран-при в Москве

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Кондратюк занимает второе место в соревнованиях, набрав 96,42 балла.

«Честно говоря, эмоции положительные. Всегда есть риск, что музыка не зазвучит. Когда услышал, что музыка заиграла — это уже полбеды миновало. К счастью, никогда не попадал в такую ситуацию. Когда услышал, что музыка заиграла — это уже полбеды миновало. А если серьёзно, то мне кажется, что получилось достаточно хорошо.

И по элементам был лучший прокат, и по настроению тоже.

Каждый прыжок — как будто черта в игре: ты её закрываешь и идёшь на новый уровень. В короткой три сложных элемента, и после исполнения каждого чуть-чуть успокаиваешься. Когда третий получается — становится совсем спокойно», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.