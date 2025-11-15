Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
04:04 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк оценил прокат своей короткой программы на Гран-при в Москве

Марк Кондратюк оценил прокат своей короткой программы на Гран-при в Москве
Аудио-версия:
Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Москве. Кондратюк занимает второе место в соревнованиях, набрав 96,42 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22

«Честно говоря, эмоции положительные. Всегда есть риск, что музыка не зазвучит. Когда услышал, что музыка заиграла — это уже полбеды миновало. К счастью, никогда не попадал в такую ситуацию. Когда услышал, что музыка заиграла — это уже полбеды миновало. А если серьёзно, то мне кажется, что получилось достаточно хорошо.

И по элементам был лучший прокат, и по настроению тоже.

Каждый прыжок — как будто черта в игре: ты её закрываешь и идёшь на новый уровень. В короткой три сложных элемента, и после исполнения каждого чуть-чуть успокаиваешься. Когда третий получается — становится совсем спокойно», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

