Фигурное катание

Кондратюк заявил, что с его короткой программой «Хава Нагила» уныние непозволительно

Кондратюк заявил, что с его короткой программой «Хава Нагила» уныние непозволительно
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы и России – 2022 в одиночном катании Марк Кондратюк высказался о своей короткой программе сезона-2025/2026.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.75
2
Марк Кондратюк
Москва
96.42
3
Роман Савосин
Москва
90.22

«Я получаю удовольствие на всех прокатах. Это уже четвёртый раз — прокаты, чемпионат России и два этапа. Даже несмотря на то что по элементам не всё удавалось, я старался получить удовольствие сам и подарить его зрителю. Это важно всегда.

Когда программа задаёт такой тон, темп — уныние непозволительно, я бы так сказал. Даже если ты три раза упадёшь — а мы артисты в том числе, надо держать лицо. Эта магия держится за счёт улыбки, где‑то иронии, где‑то, может, даже саркастичности. В программах такого типа будто нельзя не держать лицо вне зависимости от обстоятельств», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

