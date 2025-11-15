Роман Савосин ответил, ожидал ли попасть в топ-3 после короткой на Гран-при в Москве

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин рассказал, ожидал ли он войти в тройку лидеров после короткой программы этапа Гран-при России в Москве. Савосин набрал 90,22 балла по итогам короткой программы.

«Хорошие ощущения, наконец-то полноценно впервые в этом сезоне доволен своим прокатом короткой программы. На прошлых турнирах были недочёты, здесь тоже есть, но в целом прокатом я доволен.

Были ли ожидания, что могу попасть в тройку после КП? У меня были ожидания проехать свою программу, сделать прыжковый набор, вращения, справиться со своим и всё. Старался не смотреть на соперников.

Тройной аксель — это лёгкий прыжок, но бывают такие дни или месяца, которые не очень удачно получаются (улыбается). Для меня необычный достаточно прыжок, то идёт, то не идёт. Попадают соревнования на тот период, когда он тяжело идёт.

Насколько важны баллы? Для меня важно то, что я справился со своими элементами, в принципе всё. Когда справляюсь с элементами, у меня и баллы, которые я заслуживаю», — передаёт слова Савосина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.