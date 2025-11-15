Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 73,39 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Александра Степанова/Иван Букин — 84,32 балла.
  2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 73,39.
  3. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65.
  4. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 69,23.
  5. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 68,83.
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

