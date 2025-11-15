Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 73,39 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Ритм-танец: