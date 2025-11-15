Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Москве
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.
Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 73,39 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Александра Степанова/Иван Букин — 84,32 балла.
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 73,39.
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65.
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 69,23.
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 68,83.
