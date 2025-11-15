«Обменивались энергией глаза в глаза». Степанова и Букин — о победе в ритм-танце в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин оценили своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве. За прокат они получили 84,23 балла и являются лидерами соревнований.

Степанова: В Красноярске действительно мы вышли недоделанные, не были в такой форме пока ещё, первый старт накладывал некоторые обязательства. Мы сегодня почти довольны, было намного эмоциональнее, больше скорости. И по взаимодействию у нас с Ваней было лучше, мы друг друга видели, обменивались энергией глаза в глаза, могли слышать публику, что немаловажно. Было намного лучше.

Есть над чем работать, я увидела маленькие нюансы уже в кисс-энд-край, которые взяла себе на заметку, мы обратим на это внимание.

Букин: Тенденция мне нравится, мы улучшились, это важно для нас, за короткий срок исправили большинство ошибок. Понятное дело, что не всё, ещё есть над чем работать, любой спортсмен скажет, что нет предела совершенству, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.