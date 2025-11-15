«Подготовка проходила с сессией и беготнёй». Рыбакова и Махноносов — о Гран-при в Москве

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иваном Махноносов рассказали, как проходила подготовка к этапу Гран-при России в Москве. Фигуристы занимают второе место после исполнения ритм-танца, набрав 73,39 балла.

Рыбакова: Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Мы очень рады, что у нас сегодня всё получилось и мы оказались на таком месте. Спасибо большое публике, нашим болельщикам.

Махноносов: Подготовка проходила весело, с сессией и беготнёй. Но мы справились, в целом рады. Выступали как всегда с приятными тёплыми эмоциями.

Рыбакова: Я учусь на режиссуре в РГУФКе, у меня началась сессия. Захотелось попробовать себя в этом направлении. Иногда бывает, могу предложить что-то интересное в программу, — передаёт слова Рыбаковой и Махноносова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.