Главная Фигурное катание Новости

«Хай-энерджи получается». Жданова и Бабаев-Смирнов — о танце под хиты Валерия Леонтьева

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов оценили своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Москве (70,65 балла).

Жданова: Мы довольны, мы рады вернуться. Счастливы, что мы здесь выступаем. Какие ощущения от возвращения после травмы? Было воодушевление, так ждала этого, так счастлива наконец-то выйти и кататься! Страха не было, скорее было хорошее предвкушение.

Выбор музыки — заслуга нашего тренерского штаба, они нас очень хорошо понимают, хорошо знают, что нам пойдёт.

Бабаев-Смирнов: Когда нас поприветствовали на разминке, было столько шума! Это так приятно, вы бы знали. Прокатом мы довольны, постарались зажечь публику.

В один день нам на льду просто включили песню «Казанова», спросили: «Что думаете?» Я начал сразу танцевать, решили, что подходит. Мы с Варей обсудили, что будет хорошо. Хай-энерджи получается в программе.

До этого эту песню слышали, сейчас начали слушать намного чаще, — передаёт слова Ждановой и Бабаева-Смирнова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

