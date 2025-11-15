Петросян доминировала на льду, Степанова и Букин романтично катались. Фото с КП в Москве

15 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» российские фигуристы выступили с короткими программами в рамках Гран-при России.

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла первое место по итогам короткой программы на четвёртом этапе серии. За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла.

Среди мужчин победу одержал двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко. Спортсмен получил от судей 96,75 балла.

Четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.