Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Фигурное катание

Петросян доминировала на льду, Степанова и Букин романтично катались. Фото с КП в Москве

Петросян доминировала на льду, Степанова и Букин романтично катались. Фото с КП в Москве
Александра Степанова и Иван Букин
15 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» российские фигуристы выступили с короткими программами в рамках Гран-при России.

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла первое место по итогам короткой программы на четвёртом этапе серии. За прокат спортсменка получила от судей 78,83 балла.

Среди мужчин победу одержал двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко. Спортсмен получил от судей 96,75 балла.

Четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

