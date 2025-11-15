Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию

Комментарии

Призёр Олимпиады, чемпион мира, Европы и России фигурист Александр Галлямов сообщил, что его партнёрша Анастасия Мишина успешно защитила магистерскую диссертацию. Спортсменка училась в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, у нас отличные новости! Анастасия защитила свою магистерскую диссертацию.

Настя, мы тобой гордимся! Ты доказала, что можно совмещать учёбу и работу и выходить из этого боя победителем! Желаем тебе и дальше с такой же лёгкостью покорять любые вершины», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

