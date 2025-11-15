Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян планирует четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при в Москве

Петросян планирует четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при в Москве
Комментарии

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян заявила в произвольную программу на этап Гран-при России в Москве элемент ультра-си. Ученица Этери Тутберидзе лидирует после первого дня соревнований (78,83 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
78.83
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
68.86
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
68.07

Фигуристка планирует исполнить четверной тулуп стартовым элементом. Полная заявка Аделии выглядит так: 4T, 3Lz+2T, 3S, 3Lo, 3Lz+2A+2T, 3F+3T, 3F.

Ещё одной фигуристкой, которая планирует элементы ультра-си в произвольной программе, стала Алина Горбачёва. Она заявила четверной сальхов стартовым прыжком. Полная заявка: 4S, 3F, 3Lo+2T, 3S, 3Lz+3T, 3Lz+2A+2A, 3Lo.

Женщины представят произвольные программы в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 13:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Петросян прекрасна, а Гуменник оттачивает олимпийский контент. Чем удивили наши надежды?
Петросян прекрасна, а Гуменник оттачивает олимпийский контент. Чем удивили наши надежды?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android