Петросян планирует четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян заявила в произвольную программу на этап Гран-при России в Москве элемент ультра-си. Ученица Этери Тутберидзе лидирует после первого дня соревнований (78,83 балла).

Фигуристка планирует исполнить четверной тулуп стартовым элементом. Полная заявка Аделии выглядит так: 4T, 3Lz+2T, 3S, 3Lo, 3Lz+2A+2T, 3F+3T, 3F.

Ещё одной фигуристкой, которая планирует элементы ультра-си в произвольной программе, стала Алина Горбачёва. Она заявила четверной сальхов стартовым прыжком. Полная заявка: 4S, 3F, 3Lo+2T, 3S, 3Lz+3T, 3Lz+2A+2A, 3Lo.

Женщины представят произвольные программы в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 13:00 по московскому времени.