Гуменник запланировал пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при в Москве

Вице-чемпион России Пётр Гуменник заявил в произвольную программу на этап Гран-при в Москве пять четверных прыжков. После короткой фигурист идёт на промежуточном четвёртом месте.

Гуменник планирует сделать четверные лутц, риттбергер и флип сольно, а также сальхов в каскаде с тулупом и в секвенции с двойным акселем. Такой контент Пётр уже пробовал исполнить на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где фигурист стал победителем и добыл путевку на Игры-2026.

Лидер после короткой программы Евгений Семененко заявил четыре четверных прыжка: риттбергер, тулуп и сальхов сольно, и ещё один сальхов — в каскаде с тройным тулупом.

Марк Кондратюк, который идёт на втором месте, также планирует исполнить четыре четверных прыжка: лутц, тулуп и сальхов сольно, и ещё один сальхов — в каскаде с тройным тулупом.

Макар Игнатов также заявил четыре четверных прыжка: риттбергер, сальхов и тулуп — сольно, и ещё один квад-тулуп в каскаде.

Роман Савосин, замыкающий тройку лидеров после короткой программы, запланировал три квада: сальхов и тулуп сольно и ещё один квад-тулуп в каскаде.