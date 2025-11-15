Скидки
Фигурное катание

Гуменник запланировал пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при в Москве

Аудио-версия:
Вице-чемпион России Пётр Гуменник заявил в произвольную программу на этап Гран-при в Москве пять четверных прыжков. После короткой фигурист идёт на промежуточном четвёртом месте.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Гуменник планирует сделать четверные лутц, риттбергер и флип сольно, а также сальхов в каскаде с тулупом и в секвенции с двойным акселем. Такой контент Пётр уже пробовал исполнить на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где фигурист стал победителем и добыл путевку на Игры-2026.

Лидер после короткой программы Евгений Семененко заявил четыре четверных прыжка: риттбергер, тулуп и сальхов сольно, и ещё один сальхов — в каскаде с тройным тулупом.

Марк Кондратюк, который идёт на втором месте, также планирует исполнить четыре четверных прыжка: лутц, тулуп и сальхов сольно, и ещё один сальхов — в каскаде с тройным тулупом.

Макар Игнатов также заявил четыре четверных прыжка: риттбергер, сальхов и тулуп — сольно, и ещё один квад-тулуп в каскаде.

Роман Савосин, замыкающий тройку лидеров после короткой программы, запланировал три квада: сальхов и тулуп сольно и ещё один квад-тулуп в каскаде.

