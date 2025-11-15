Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
04:04 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в США

Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). За своё выступление от судей они получили 84,77 балла. Второе место заняли канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага с результатом 77,42 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (76,72).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 84,77 балла
  2. Марджори Лажуа/Закари Лага (Канада) – 77,42.
  3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) – 76,72.
  4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 73,47.
  5. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 72,74.
