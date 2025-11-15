Чок и Бэйтс выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в США

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). За своё выступление от судей они получили 84,77 балла. Второе место заняли канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага с результатом 77,42 балла. Тройку лидеров замкнули французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (76,72).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Танцы на льду. Ритм-танец: