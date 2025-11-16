Скидки
Гран-при ISU. Мужчины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
04:04 Мск
Фигурное катание

Миура и Кихара выиграли этап Гран-при США, Метёлкина и Берулава — 2-е

Миура и Кихара выиграли этап Гран-при США, Метёлкина и Берулава — 2-е
Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли этап Гран-при США в Лейк-Плэсиде. За два проката они заработали 215,99 балла. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука и Лука Берулава (195,73). Замкнули тройку канадцы Келли Энн Лорин и Лукас Этье (182,87).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Спортивные пары. Произвольная программа
15 ноября 2025, суббота. 23:39 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Канада

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Спортивные пары. Произвольная программа. Итоговое положение:

1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 215,99
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 195,73
3. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 182,87
4. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 180,02
5. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 176,56
6. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 170,98
7. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 163,26
8. Оливия Флорес/Люк Ванг (США) – 161,44

