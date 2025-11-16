Миура и Кихара выиграли этап Гран-при США, Метёлкина и Берулава — 2-е

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли этап Гран-при США в Лейк-Плэсиде. За два проката они заработали 215,99 балла. Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука и Лука Берулава (195,73). Замкнули тройку канадцы Келли Энн Лорин и Лукас Этье (182,87).

Фигурное катание. Гран-при ISU — 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Спортивные пары. Произвольная программа. Итоговое положение:

1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 215,99

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 195,73

3. Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада) — 182,87

4. Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу (США) — 180,02

5. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 176,56

6. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 170,98

7. Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США) — 163,26

8. Оливия Флорес/Люк Ванг (США) – 161,44