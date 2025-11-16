Скидки
Гран-при ISU-2025/2026, США, женщины, результаты короткой программы 16 ноября 2025, кто выиграл, Ватанабэ, Лью, Губанова

Японка Ринка Ватанабэ выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU, Губанова — 4-я
Японская фигуристка Ринка Ватанабэ выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. За своё выступление она получила от судей 74,35 баллов.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2025, воскресенье. 02:17 МСК
Окончено
1
Ринка Ватанабэ
Япония
74.35
2
Алиса Лью
США
73.73
3
Лара Наки Гутманн
Италия
69.69

Второй стала представительница США Алиса Лью (73,73). Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (69,69). Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Грузию, Анастасия Губанова заняла четвёртое место (68,07). 23-летняя российско-польская фигуристка Екатерина Куракова заняла 11-ю строчку — 56,05.

Фигурное катание. Гран‑при ISU ‑ 2025/2026, Лейк-Плэсид, США. Женщины. Короткая программа. Итоговое положение:

1. Ринка Ватанабэ (Япония) — 74,35;
2. Алиса Лью (США) — 73,73;
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 69,69;
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,07;
5. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 67,28;
6. Старр Эндрюс (США) — 64,38;
7. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 64,06;
8. Вакаба Хигути (Япония) — 60,12;
9. Леа Серна (Франция) — 59,25;
10. Хана Ёсида (Япония) — 57,22;
11. Екатерина Куракова (Польша) — 56,05;
12. Джозефин Ли (США) — 54,24.

Самые титулованные фигуристки мира:

