Кевин Аймоз выиграл 5-й этап Гран-при ISU по итогам ПП, Михаил Шайдоров второй
Поделиться
Французский фигурист Кевин Аймоз одержали победу в соревнованиях мужчин-одиночников на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). За своё выступление в произвольной программе он набрал 159,97 балла, общий результат — 253,53 балла. Второе место в общем зачёте занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который выиграл ПП с результатом 161,42 балла, но в сумме набрал 251,09 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно (149,8 и 245,57).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 04:04 МСК
Окончено
1
Кевин Аймоз
Франция
253.53
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
251.09
3
Кадзуки Томоно
Япония
245.57
Фигурное катание. Гран-при ISU, 5-й этап. Мужчины, результаты после произвольной программы:
- Кевин Аймоз (Франция) — 253,53 балла (в ПП — 159,97 балла).
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 251,09 (161,42).
- Кадзуки Томоно (Япония) — 245,57 (149,8).
- Джейсон Браун (США) — 239,59 (156,9).
- Даниэль Грассль (Италия) — 236,44 (152,76).
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
06:20
-
04:17
-
01:28
- 15 ноября 2025
-
23:40
-
21:26
-
21:00
-
20:30
-
19:23
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:20
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
16:40
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:28
-
15:25
-
15:24
-
15:18
-
15:13