Кевин Аймоз выиграл 5-й этап Гран-при ISU по итогам ПП, Михаил Шайдоров второй

Французский фигурист Кевин Аймоз одержали победу в соревнованиях мужчин-одиночников на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). За своё выступление в произвольной программе он набрал 159,97 балла, общий результат — 253,53 балла. Второе место в общем зачёте занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который выиграл ПП с результатом 161,42 балла, но в сумме набрал 251,09 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно (149,8 и 245,57).

Фигурное катание. Гран-при ISU, 5-й этап. Мужчины, результаты после произвольной программы: