Фигурное катание Новости

Кевин Аймоз выиграл 5-й этап Гран-при ISU по итогам ПП, Михаил Шайдоров второй

Французский фигурист Кевин Аймоз одержали победу в соревнованиях мужчин-одиночников на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в Лейк-Плэсиде (США). За своё выступление в произвольной программе он набрал 159,97 балла, общий результат — 253,53 балла. Второе место в общем зачёте занял представитель Казахстана Михаил Шайдоров, который выиграл ПП с результатом 161,42 балла, но в сумме набрал 251,09 балла. Тройку лидеров замкнул японец Кадзуки Томоно (149,8 и 245,57).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 5, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 04:04 МСК
Окончено
1
Кевин Аймоз
Франция
253.53
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
251.09
3
Кадзуки Томоно
Япония
245.57

Фигурное катание. Гран-при ISU, 5-й этап. Мужчины, результаты после произвольной программы:

  1. Кевин Аймоз (Франция) — 253,53 балла (в ПП — 159,97 балла).
  2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 251,09 (161,42).
  3. Кадзуки Томоно (Япония) — 245,57 (149,8).
  4. Джейсон Браун (США) — 239,59 (156,9).
  5. Даниэль Грассль (Италия) — 236,44 (152,76).
