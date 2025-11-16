Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
22:16 Мск
Фигурное катание

Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве на 16 ноября

Расписание 4-го этапа Гран-при России в Москве на 16 ноября
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, в Москве продолжается четвёртый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин и женщин, а также в танцах на льду. Турнир для спортивных пар на данном этапе Гран-при не предусмотрен. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня этапа Гран-при в Москве.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при, Москва. Расписание соревнований 16 ноября (время московское)

  • 13:00. Одиночное катание. Женщины, произвольная программа.
  • 15:00. Одиночное катание. Мужчины, произвольная программа.
  • 17:00. Танцы на льду. Произвольный танец.
Новости. Фигурное катание
