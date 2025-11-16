Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Москве с отрывом более чем в 20 баллов
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. За два проката спортсменка получила от судей 230,05 балла.
Второе место заняла Алина Горбачёва, чей результат составил 209,28 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, она набрала 200,51 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты:
- Аделия Петросян — 230,05 балла.
- Алина Горбачёва — 209,28.
- Ксения Гущина — 200,51.
- Ксения Синицына — 199,04.
- Вероника Яметова — 193,38.
- Арина Кудлай — 183,41.
