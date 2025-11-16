Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Москве с отрывом более чем в 20 баллов

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян одержала победу на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве. За два проката спортсменка получила от судей 230,05 балла.

Второе место заняла Алина Горбачёва, чей результат составил 209,28 балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина, она набрала 200,51 балла.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты: