Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян сообщила, что если бы выполнила один четверной, то пошла бы на второй

Комментарии

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заявила, что в случае удачного исполнения первого четверного тулупа пошла бы на второй квад. В произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве она упала с первого сольного прыжка.

«Если бы выехала один, то пошла бы на второй», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Аделия Петросян — 230,05 балла.
  2. Алина Горбачёва — 209,28.
  3. Ксения Гущина — 200,51.
  4. Ксения Синицына — 199,04.
  5. Вероника Яметова — 193,38.
  6. Арина Кудлай — 183,41.
