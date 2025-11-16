Аделия Петросян сообщила, что если бы выполнила один четверной, то пошла бы на второй

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заявила, что в случае удачного исполнения первого четверного тулупа пошла бы на второй квад. В произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве она упала с первого сольного прыжка.

«Если бы выехала один, то пошла бы на второй», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты: