«Отпусти уже». Этери Тутберидзе обратилась к Петросян из-за её падения с четверного тулупа

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и хореограф-постановщик её штаба Даниил Глейхенгауз отреагировали на падение двукратной чемпионки России, своей ученицы Аделии Петросян с четверного тулупа в произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

Отметим, что досадная ошибка не помешала Петросян выиграть соревнования с большим преимуществом.

Тутберидзе. Ты на нём слишком зациклена, отпусти уже.

Глейхенгауз. Ну просто обидно, — сказали специалисты в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты: