Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Отпусти уже». Этери Тутберидзе обратилась к Петросян из-за её падения с четверного тулупа

«Отпусти уже». Этери Тутберидзе обратилась к Петросян из-за её падения с четверного тулупа
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и хореограф-постановщик её штаба Даниил Глейхенгауз отреагировали на падение двукратной чемпионки России, своей ученицы Аделии Петросян с четверного тулупа в произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

Отметим, что досадная ошибка не помешала Петросян выиграть соревнования с большим преимуществом.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51

Тутберидзе. Ты на нём слишком зациклена, отпусти уже.
Глейхенгауз. Ну просто обидно, — сказали специалисты в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Аделия Петросян — 230,05 балла.
  2. Алина Горбачёва — 209,28.
  3. Ксения Гущина — 200,51.
Материалы по теме
Гуменнику надо выбираться со дна с пятью квадами. Но судьи в восторге от Семененко! LIVE
Live
Гуменнику надо выбираться со дна с пятью квадами. Но судьи в восторге от Семененко! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android