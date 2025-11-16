Петросян раскрыла, что ей сказала Тутберидзе после падения с четверного

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян раскрыла, что ей сказала тренер Этери Тутберидзе после проката произвольной программы на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве. Она упала с четверного тулупа в начале проката.

«Да, она сказала, что я слишком на нём зациклена. Также сказала: зайдёшь на два тулупа, накатаешь их, тогда хорошо прыгнешь один. Пойдёшь на тройной аксель и два четверных тулупа, точно сделаешь два тулупа», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Женское одиночное катание. Результаты: