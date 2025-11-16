Аделия Петросян прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала победу на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Я очень надеюсь, что наберу форму к основным стартам. Обидно за тулуп (Аделия упала на четверном тулупе в произвольной программе. – Прим. «Чемпионата»), так как в принципе он был готов. Рада, что программа была лучше скатана, чем на первом этапе. Остаётся только продолжать работать, накатывать дальше и набирать форму», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Отметим, что в этом сезоне Петросян ещё ни разу не удалось чисто исполнить четверной прыжок в своих программах на официальных турнирах.