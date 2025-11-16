Петросян — о падении с четверного: надо наработать форму, чтобы он от зубов отскакивал

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, по какой причине у неё не получилось исполнить четверной тулуп в произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Не хватило некой расслабленности перед самим прыжком. Ехала — зажалась. Думала о том, как сильно хочу его прыгнуть. Но я не знаю, как ехать на него и не думать о том, что надо прыгнуть. Надо как-то наработать форму, чтобы он от зубов отскакивал», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Отметим, что в этом сезоне Петросян ещё ни разу не удалось чисто исполнить четверной прыжок в своих программах на официальных турнирах.