Петросян — о падении с четверного: надо наработать форму, чтобы он от зубов отскакивал
Поделиться
Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, по какой причине у неё не получилось исполнить четверной тулуп в произвольной программе на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51
«Не хватило некой расслабленности перед самим прыжком. Ехала — зажалась. Думала о том, как сильно хочу его прыгнуть. Но я не знаю, как ехать на него и не думать о том, что надо прыгнуть. Надо как-то наработать форму, чтобы он от зубов отскакивал», — сказала Петросян в эфире Первого канала.
Отметим, что в этом сезоне Петросян ещё ни разу не удалось чисто исполнить четверной прыжок в своих программах на официальных турнирах.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:46
-
14:43
-
14:36
-
09:26
-
06:20
-
04:17
-
01:28
- 15 ноября 2025
-
23:40
-
21:26
-
21:00
-
20:30
-
19:23
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:20
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
16:40
-
16:10