Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Петросян: самый главный сезон, так что мне надо больше слушаться тренеров

Двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян назвала текущий сезон-2025/2026 самым главным. В феврале она примет участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«В принципе будет обычная подготовка. Наверное, я буду себя заставлять больше слушаться тренеров. Я раньше внутренне их слушалась, но делать физически не получалось. Нет, это не протест был. Это самый главный сезон, так что теперь надо», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Петросян одержала победы на этапах в Магнитогорске и Москве. На официальных турнирах ей пока не удавалось выполнить чистый четверной прыжок.

