Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
00:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян: это недостаток, когда в программе и падение, и невыполненный элемент

Аделия Петросян: это недостаток, когда в программе и падение, и невыполненный элемент
Комментарии

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян положительно оценила своё выступление на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51

«Конечно, это недостаток, когда в программе есть и падение, и невыполненный элемент. Но хочу себя похвалить, что в Москве были достаточно хорошие оба проката. Уже получше проехала, и по дыхалке тоже, нежели в Магнитогорске.

На последних двух элементах я начала отпускать ситуацию и ехала, даже смотрела на трибуны, на судей. В себя пришла. Остаётся только дальше спокойно работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Гуменнику надо выбираться со дна с пятью квадами. Но судьи в восторге от Семененко! LIVE
Live
Гуменнику надо выбираться со дна с пятью квадами. Но судьи в восторге от Семененко! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android