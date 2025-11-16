Аделия Петросян: это недостаток, когда в программе и падение, и невыполненный элемент

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян положительно оценила своё выступление на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Конечно, это недостаток, когда в программе есть и падение, и невыполненный элемент. Но хочу себя похвалить, что в Москве были достаточно хорошие оба проката. Уже получше проехала, и по дыхалке тоже, нежели в Магнитогорске.

На последних двух элементах я начала отпускать ситуацию и ехала, даже смотрела на трибуны, на судей. В себя пришла. Остаётся только дальше спокойно работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.