Аделия Петросян назвала плюсы и минусы своего выступления с падением на Гран-при в Москве

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян проанализировала прокат своей произвольной программ на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве.

«Четверных тулупов сегодня было много за день. Конечно, обидно, что упала, зато в этот раз программа была получше, каталась более уверенно, почище, поэтому можно порадоваться. Этери Георгиевна сказала, что просто слишком зациклилась на этом тулупе, надо его отпустить и расслабиться. В принципе, он сегодня был», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.