Петросян ответила на вопрос о поддержке Гуменника и их совместном олимпийском пути

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян ответила, помогает ли ей тот факт, что Пётр Гуменник, как и она, готовится выступить на Олимпиаде-2026 в Милане за счёт победы в начале сезона на квалификационном турнире в Пекине.

«Помогает ли, что Пётр Гуменник находится в той же ситуации, что и я? Это помогает, одно дело, когда ты фактически совсем один, а тут какая-то ещё одна маленькая команда ездит. Конечно, важно, когда есть ещё один человек в такой же ситуации. Хочется тоже поддерживать, помочь словами, в принципе, мы это как раз в Пекине и сделали», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.