Петросян ответила на вопрос о поддержке Гуменника и их совместном олимпийском пути
Поделиться
Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян ответила, помогает ли ей тот факт, что Пётр Гуменник, как и она, готовится выступить на Олимпиаде-2026 в Милане за счёт победы в начале сезона на квалификационном турнире в Пекине.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51
«Помогает ли, что Пётр Гуменник находится в той же ситуации, что и я? Это помогает, одно дело, когда ты фактически совсем один, а тут какая-то ещё одна маленькая команда ездит. Конечно, важно, когда есть ещё один человек в такой же ситуации. Хочется тоже поддерживать, помочь словами, в принципе, мы это как раз в Пекине и сделали», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
16:46
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:46
-
14:43
-
14:36
-
09:26
-
06:20
-
04:17
-
01:28
- 15 ноября 2025
-
23:40
-
21:26
-
21:00
-
20:30
-
19:23
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:20
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:15