Аделия Петросян ответила, над чем будет работать в месяц до чемпионата России

Двукратная чемпионка России, трёхкратная победительница финалов Гран-при России в одиночном катании Аделия Петросян поделилась планами касательно подготовки к грядущему чемпионату России – 2026. Соревнования пройдут с 17 по 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный».

«Над чем буду работать в период до чемпионата России? Восстанавливать элементы, работать, работать – это всё, что от меня требуется. Восстанавливать свою форму, которая была в том сезоне», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В текущем сезоне Петросян выиграла оба этапа серии Гран-при России, в которых принимала участие.

