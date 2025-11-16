Скидки
Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Горбачёва объяснила отказ от четверного сальхова на Гран-при в Москве

Горбачёва объяснила отказ от четверного сальхова на Гран-при в Москве
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва оценила свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76

«Рада, что получилось бороться за все элементы, сделать их довольно чистенько. Конечно, пока ещё много недочётов, но будем накатывать, улучшаться, восстанавливаться, чтобы в дальнейшем показывать сильный технический набор и при этом эмоционально и красиво кататься.

С тренерами обсудили и решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной. И в Омске уже катать и выступать чисто с четверным. Думаю, да, на следующем этапе сможем его увидеть», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

