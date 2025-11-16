Горбачёва объяснила отказ от четверного сальхова на Гран-при в Москве

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва оценила свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

«Рада, что получилось бороться за все элементы, сделать их довольно чистенько. Конечно, пока ещё много недочётов, но будем накатывать, улучшаться, восстанавливаться, чтобы в дальнейшем показывать сильный технический набор и при этом эмоционально и красиво кататься.

С тренерами обсудили и решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной. И в Омске уже катать и выступать чисто с четверным. Думаю, да, на следующем этапе сможем его увидеть», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.