Горбачёва объяснила отказ от четверного сальхова на Гран-при в Москве
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва оценила свой прокат произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Рада, что получилось бороться за все элементы, сделать их довольно чистенько. Конечно, пока ещё много недочётов, но будем накатывать, улучшаться, восстанавливаться, чтобы в дальнейшем показывать сильный технический набор и при этом эмоционально и красиво кататься.
С тренерами обсудили и решили, что лучше сейчас откататься чистенько с тройными и уже восстановиться к следующему этапу, напрыгать четверной. И в Омске уже катать и выступать чисто с четверным. Думаю, да, на следующем этапе сможем его увидеть», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
