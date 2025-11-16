Алина Горбачёва ответила на вопрос о своём состоянии здоровья
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва оценила состояние здоровья после завоевания серебряной награды на этапе Гран-при России в Москве.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Кондратюк
Москва
278.65
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
274.91
3
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
265.76
«Был ли опыт таких выступлений через неделю? Обычно выступаю через этап, но вот в прошлом году был Красноярск и через неделю — Питер, насколько я помню. Успела тогда поболеть и хорошо выступила в Санкт-Петербурге.
Завтра будет выходной, восстановлюсь, передохну и с новыми силами в бой. Как со здоровьем? В целом у всех спортсменов есть травмы, стараемся с ними работать. Не бывает лёгких путей в спорте», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 ноября 2025
-
16:46
-
15:22
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:54
-
14:53
-
14:49
-
14:46
-
14:43
-
14:36
-
09:26
-
06:20
-
04:17
-
01:28
- 15 ноября 2025
-
23:40
-
21:26
-
21:00
-
20:30
-
19:23
-
19:11
-
19:04
-
18:46
-
18:20
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:22
-
17:22
-
17:15