Алина Горбачёва ответила на вопрос о своём состоянии здоровья

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва оценила состояние здоровья после завоевания серебряной награды на этапе Гран-при России в Москве.

«Был ли опыт таких выступлений через неделю? Обычно выступаю через этап, но вот в прошлом году был Красноярск и через неделю — Питер, насколько я помню. Успела тогда поболеть и хорошо выступила в Санкт-Петербурге.

Завтра будет выходной, восстановлюсь, передохну и с новыми силами в бой. Как со здоровьем? В целом у всех спортсменов есть травмы, стараемся с ними работать. Не бывает лёгких путей в спорте», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.