Гран-при ISU. Женщины. Произвольная программа
00:05 Мск
Фигурное катание Новости

«Не могла пошевелиться». Гущина рассказала, почему заплакала после проката на Гран-при

«Не могла пошевелиться». Гущина рассказала, почему заплакала после проката на Гран-при
Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала завоевание бронзы на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве, а также рассказала, с какой проблемой столкнулась в произвольной программе.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
230.05
2
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
209.28
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
200.51

«Рада, что удалось остаться в тройке, немножко недовольна прокатом. Преобладают положительные или отрицательные эмоции? Эмоции пока пятьдесят на пятьдесят.

Почему заплакала после проката? Сегодня проснулась утром и немножко не могла пошевелиться. Зажало спину. Спасибо большое Александру Озерову (врач сборной России по фигурному катанию. — Прим. «Чемпионата»), он всё сделал, я вышла и показала то, что показала.

Чувствовала боль в прокате? Всё равно какая-то боль присутствовала, но я постаралась не обращать на неё внимания, просто выйти и показать свой прокат. Такое раньше случалось в прошлом году перед финалом Гран-при, но там удалось всё устранить до соревнований», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

