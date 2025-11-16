«Не могла пошевелиться». Гущина рассказала, почему заплакала после проката на Гран-при

Российская фигуристка Ксения Гущина прокомментировала завоевание бронзы на четвёртом этапе серии Гран-при России в Москве, а также рассказала, с какой проблемой столкнулась в произвольной программе.

«Рада, что удалось остаться в тройке, немножко недовольна прокатом. Преобладают положительные или отрицательные эмоции? Эмоции пока пятьдесят на пятьдесят.

Почему заплакала после проката? Сегодня проснулась утром и немножко не могла пошевелиться. Зажало спину. Спасибо большое Александру Озерову (врач сборной России по фигурному катанию. — Прим. «Чемпионата»), он всё сделал, я вышла и показала то, что показала.

Чувствовала боль в прокате? Всё равно какая-то боль присутствовала, но я постаралась не обращать на неё внимания, просто выйти и показать свой прокат. Такое раньше случалось в прошлом году перед финалом Гран-при, но там удалось всё устранить до соревнований», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.